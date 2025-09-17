لتلاعبهم بالضغط العالي..إصدار مذكرات قبض بحق 5 موظفين في كهرباء بابل

كشف مصدر حكومي، الأربعاء، عن إصدار مذكرة قبض بحق خمسة موظفين في إدارة كهرباء بابل.

وقال المصدر إن “قاضي محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر مذكرة قبض بحق خمسة موظفين وفق المادة 340 من قانون العقوبات، بتهمة تغيير مسار الضغط العالي في منطقة أبو خستاوي دون علم الدائرة”.

وأضاف المصدر أن “المذكرة صدرت استناداً إلى تحقيقات أولية، ودخلت حيز التنفيذ الفعلي لاستكمال التحقيقات، مع وجود العديد من الأدلة والبراهين التي يجب التحقق منها”.

يذكر أن هيئات النزاهة في المحافظات نفذت خلال الأشهر الماضية عشرات مذكرات القبض بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بحق موظفين في دوائر متعددة للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد مالي وإداري.