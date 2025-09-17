الأخبار

توجيه من السوداني بشأن سائقي الشاحنات


استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (17 أيلول 2025)، رئيس وأعضاء نقابة سائقي الشاحنات، ووجّه بمعالجة المشكلات التي تواجه عملهم.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن "رئيس مجلس الوزراء، استمع إلى عرض شامل لمجمل طلبات وملاحظات سائقي الشاحنات والعاملين في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً ضرورة حل هذه العقبات، وتشجيع جهود القطاع الخاص والشركات والأفراد الذين يقدّمون خدمة النقل".

وأشار البيان، إلى أن "السوداني، اطّلع على التوصيات الصادرة من فريق الإصلاحات الكمركية المؤلف بالأمر الديواني (250613)، حيث سيعقد اجتماع يوم غد الخميس لمناقشة آليات تنفيذها واعتمادها، والتي ستسهم في معالجة المعوّقات التي تواجه حركة الشاحنات عبر المنافذ الحدودية والمكاتب الكمركية (السد، جيمن، دارمان) والسيطرات الخارجية، وتسهيل تقديمهم الخدمة".

وبيّن، أن "أبرز التوصيات تضمنت

1 - توجيه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، بتفعيل محطات الوزن في جميع المحافظات على الطرق الخارجية ومداخل المدن، وتوفير موازين ذكية تعمل بنظام المحاور وتقنية الوزن أثناء الحركة، وتفعيل الدفع الإلكتروني للأجور والغرامات، واعتماد شهادة التكييل الصادرة من وزارة النفط.

2 - قيام مكتب رئيس مجلس الوزراء بمنح الصلاحية لهيأة المنافذ الحدودية، لحجب العجلات الحمل وتقييد إدراجها ضمن استمارة المنتج المحلي، بموجب قرار قضائي للعجلات التي يثبت مخالفتها بتحميل ونقل مواد ممنوعة.

3- سماح وزارة الداخلية بمرور شاحنات الحمل الواردة من إقليم كوردستان العراق عبر المكاتب الكمركية (جيمن ودارمان)، والمحملة بالبضائع المنتجة محلياً (المنتجات الحديدية ومواد البناء)، دون خضوعها إلى الفحص بالسونار.

4- قيام وزارتي الصناعة والزراعة، والهيئة الوطنية للاستثمار، بإلزام المشاريع والمعامل المسجلة لديها في منصة المنتج المحلي، بإدراج العلامة التجارية كتابة وصورة.

5- قيام هيأة المنافذ الحدودية بمنع مبيت العجلات في ساحات التبادل التجاري بدول الجوار، وإنجاز إجراءاتها خلال 24 ساعة من دخولها إلى المنفذ.

6- تواجد الهيئة العامة للكمارك في غرف التحكم عن بعد لأجهزة السونار في المكاتب الكمركية (جيمن، دارمان، السد)، لتثبيت حالات الاشتباه عليها.

7- اعتماد وزارة النقل مستند التسليم النهائي للبضائع، الممنوح للشاحنات المحملة بالبضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية كوثيقة رسمية، وإيجاد آلية لمنح مستند آخر للشاحنات، بعد مداورتها في ساحات التجزئة.

8- قيام قيادة العمليات المشتركة، بالسماح بمرور عجلات الحمل في الطريق الرابط بين (النخيب- الطريق السريع الدولي الكيلو 160)، على مدار 24 ساعة يومياً.

9- قيام وزارة النفط بتوفير مادة الكاز بمقدار 250 لتراً كل يومين، لعجلات الحمل القلاب".

