تحالف الأنبار يحذر من هيمنة الحلبوسي على المؤسسات الحكومية بالمحافظة

أكد القيادي في تحالف الأنبار، ضاري الدليمي، اليوم الأربعاء، أن الدوائر الرسمية في محافظة الأنبار تخضع لسيطرة حزب واحد هو حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي.

وقال الدليمي في تصريح ل/المعلومة/، إن “حزب تقدم يفرض هيمنته على مؤسسات محافظة الأنبار، بدءاً من رئاسة الحكومة المحلية وصولاً إلى الدوائر الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر”.

وأضاف أن “الدوائر المهمة في المحافظة بحاجة إلى متابعة وإشراف مستمر من الحكومة الاتحادية في بغداد، لضمان عدم استغلالها سياسياً أو إدارتها بما يخدم طرفاً معيناً على حساب بقية المكونات”.

وأشار الدليمي إلى أن “حصر القرار الإداري بيد حزب واحد يضر بالتوازن داخل المحافظة ويؤثر سلباً على الخدمات المقدمة لأبناء الأنبار”.

وكان مسؤول في حكومة الأنبار المحلية قد كشف في وقت سابق عن استغلال حزب تقدم للأموال المخصصة لمشاريع الإعمار في المحافظة لصالح الحملات الانتخابية، مبيناً أن معظم المشاريع توقفت بشكل شبه كامل مع بداية السباق الانتخابي، وأن مرشحي الحزب حصلوا على تمويل مباشر من أموال المحافظة لتغطية دعايتهم الانتخابية.