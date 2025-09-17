معارض كردي: العوائل الحاكمة في الاقليم تعيش الرفاهية على حساب الشعب

اتهم المعارض الكردي لقمان حسن، اليوم الأربعاء، العوائل الحاكمة في إقليم كردستان بالاستحواذ على ثروات الإقليم والعيش برفاهية على حساب الشعب، في وقت يواجه فيه المواطنون أوضاعاً اقتصادية صعبة.

وقال حسن في تصريح ل /المعلومة/، إن “العوائل المتنفذة في الإقليم يعيشون حياة الملوك والرفاهية بفضل عائدات المنافذ الحدودية وعمليات تهريب النفط، بينما يعاني أغلب المواطنين من أزمة اقتصادية خانقة دفعت غالبيتهم إلى ما دون خط الفقر”.

وأضاف، أن “التهريب بات يجري على مرأى الجميع، حيث نشاهد يومياً آلاف الشاحنات المحملة ببراميل النفط تغادر دون أن يعرف الشعب أو ممثلوه أين تذهب هذه الكميات ولا أين تؤول أموالها”، مشيراً إلى أن “غياب الشفافية والمساءلة في هذا الملف أدى إلى تفاقم الغضب الشعبي داخل مدن الإقليم”.

وأكد حسن أن “استمرار هذا النهج من قبل الأحزاب الحاكمة سيعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ويفتح الباب أمام احتجاجات واسعة”، لافتاً إلى أن “العدالة تقتضي أن توجه هذه العائدات لتحسين واقع المواطنين بدلاً من تقاسمها بين العوائل السياسية النافذة”.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة المطالبات الشعبية والنيابية بفتح ملف عائدات النفط والمنافذ الحدودية في الإقليم، وسط دعوات للحكومة الاتحادية إلى التدخل وإنهاء ما وصفوه بالنهب المنظم لثروات الشعب الكردي.