الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 19 متهماً بقضايا قانونية مختلفة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، القبض على 19 متهماً بقضايا قانونية مختلفة.

وذكر بيان للمديرية أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية وعمليات نوعية وتنسيق عالٍ المستوى مع القوات الأمنية الماسكة لتلك القواطع، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية المتمثلة بقسم استخبارات وأمن الفرق (السابعة والسادسة عشرة والحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين) من إلقاء القبض على 19 متهماً مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، وذلك في عمليات متفرقة في محافظات (صلاح الدين والأنبار ونينوى وميسان وديالى)". وأضاف أن "المتهمين تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".