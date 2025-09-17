اعتقال اثنين من المتورطين بالاعتداء على طبيب أسنان في المقدادية

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء (17 أيلول 2025)، عن اعتقال اثنين من المتورطين بالاعتداء على طبيب أسنان في مدينة المقدادية بمحافظة ديالى يوم أمس.

وقال المصدر إن "قوة أمنية مشتركة نفذت عمليات دهم محددة الأهداف في بعض مناطق داخل مدينة المقدادية (40 كم شمال شرق ديالى)، أسفرت عن اعتقال اثنين من المشاركين في الاعتداء على طبيب أسنان داخل عيادته يوم أمس، ما تسبب بإصابته بجروح".

وأضاف أن "عمليات الاعتقال جرت وفق مذكرات قضائية رسمية"، مؤكداً أن "التحقيقات ما زالت مستمرة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين".

وكانت مدينة المقدادية قد شهدت، يوم أمس الثلاثاء، حادثة اعتداء مسلح على طبيب أسنان داخل عيادته، الأمر الذي أثار استنكار الأوساط الطبية والشعبية، ودفع الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ عمليات واسعة للقبض على منفذي الهجوم، في إطار جهودها للحد من الجرائم التي تستهدف الكوادر المهنية في المحافظة.