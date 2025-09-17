الكمارك تكشف حقيقة وجود تخفيض بنسبة 33% على رسوم استيراد السيارات المتضررة

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء (17 أيلول 2025)، حقيقة ما يُتداول بشأن تخفيض الكمرك بنسبة 33% على السيارات الوارد (المتضررة).

وقال المصدر، إن "ما يتم تداوله بخصوص تخفيض الكمرك بنسبة 33% على السيارات الوارد (المتضررة)، غير صحيحة إطلاقاً، ولا يوجد أي قرار بخفض الكمرك على استيراد هذه السيارات أو غيرها من استيرادات السيارات".

وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "هكذا شائعات يروّج لها بعض أصحاب الشركات العاملة بتجارة هذه السيارات (المتضررة)، لكن لا قرار رسمي من الهيئة أو مجلس الوزراء بهذا الخصوص إطلاقاً".

تعود الشائعة إلى تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض المكاتب التجارية وشركات استيراد السيارات المتضررة، زعمت أن الحكومة أقرت تخفيضاً بنسبة 33% على الرسوم الكمركية، بهدف جذب المشترين وتشجيع استيراد هذه الفئة من المركبات. إلا أن هذه الأنباء لم تستند إلى أي قرار رسمي أو بيان صادر من الهيئة العامة للكمارك أو مجلس الوزراء، ما دفع الأخيرة إلى نفيها بشكل قاطع، محذرة من الانجرار وراء معلومات غير دقيقة تُستغل في الترويج التجاري.

وسبق للحكومة العراقية أن اتخذت قرارات عديدة بخصوص استيراد السيارات، شملت تحديد سنوات الموديل المسموح بدخولها إلى البلاد، وفرض شروط على مواصفات الأمان، إضافة إلى منع استيراد السيارات القديمة والمتضررة في أكثر من مناسبة، وذلك بهدف تنظيم السوق المحلية والحد من دخول المركبات غير الصالحة للاستخدام. كما أصدرت الهيئة العامة للكمارك تعليمات مشددة في السنوات الأخيرة لتقييد دخول السيارات ذات الأضرار الكبيرة، مؤكدة أن أي تخفيضات أو إعفاءات كمركية لا تصدر إلا بقرارات رسمية من مجلس الوزراء.