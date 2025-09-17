الأخبار

السوداني يؤكد أهمية التعاون لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية


أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (17 أيلول 2025)، أهمية التعاون لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية.

وذكر يان لمكتب رئيس مجلس الوزراء ان السوداني "استقبل رئيس طائفة السريان الأرثوذكس في بريطانيا المطران اثناسيوس توما داود، وجرى خلال اللقاء استعراض دور المؤسسات الدينية المختلفة في ترسيخ مبادئ التعايش السلمي، ونشر ثقافة التسامح وتعزيز الاندماج الاجتماعي بين جميع الأطياف المكونة لنسيج المجتمع العراقي".

وأكد السوداني، بحسب البيان أن "العراق يعتز بتنوعه الديني والاجتماعي والثقافي، مشيراً الى التزام الحكومة الراسخ بضمان حقوق جميع المكوّنات وحرياتهم الدينية والاجتماعية فضلاً عن مشاركتهم الفاعلة في بناء بلدهم".

وأشار الى أهمية التعاون لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية، والعمل على تعزيز التوافق والمشتركات بين جميع مكونات الشعب العراقي.

بدوره، عبّر المطران اثناسيوس توما داود عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على جهود الحكومة في حملات البناء والإعمار، وفرض الاستقرار ولاسيما في مناطق سهل نينوى، فضلا عن الإسهام في تعزيز الوحدة بين شرائح أبناء شعبنا، وخدمة المجتمع وترسيخ ثقافة التعايش السلمي والمحبة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب يكشف قضية جنائية تطال مدير شركة نفط ذي قار
اعتقال اثنين من المتورطين بالاعتداء على طبيب أسنان في المقدادية
رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات : القوات الأمنية ستتصدى بحزم لأي خطاب كراهية في انتخابات 2025
الكمارك تكشف حقيقة وجود تخفيض بنسبة 33% على رسوم استيراد السيارات المتضررة
السوداني يؤكد أهمية التعاون لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية
مكتب المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني ينفي بيانا منسوبا له بشأن الانتخابات
مجلس الخدمة يعلن إغلاق منظومة توليد الرمز الوظيفي
وسام شرف لكم ايها الابطال ... الخارجية الأميركية تعلن إدراج 4 فصائل اسلامية في العراق على "لائحة الإرهاب"
النزاهة ضبط مسؤولاً في التربية متلبساً بسرقة وبيع كتب "مناهج دراسية"في صلاح الدين
الموارد المائية: السدود والخزانات جاهزة لاستقبال الأمطار وتشكيل غرف عمليات استعداداً للشتاء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك