مجلس الخدمة يعلن إغلاق منظومة توليد الرمز الوظيفي

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاربعاء، إغلاق منظومة توليد الرمز الوظيفي (Codes).

وذكر بيان للمجلس، انه "تم اغلاق منظومة توليد الرمز الوظيفي (Codes) مساء يوم امس الموافق ١٦ ايلول ٢٠٢٥، وتمت مطابقة معلومات المتقدمين مع منظومة البطاقة الوطنية الموحدة في وزارة الداخلية. واستلام وجبات اسماء المتقدمين الذين ظهرت لديهم قيود وظيفية من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وسيتم نشرها تباعا".

واضاف البيان: "ليتم ارسال الرمز الوظيفي لكل من لا يملك قيد وظيفي عبر ايميل المتقدم او رقم هاتفه المثبت في استمارة التقديم الالكترونية".