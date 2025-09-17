وسام شرف لكم ايها الابطال ... الخارجية الأميركية تعلن إدراج 4 فصائل اسلامية في العراق على "لائحة الإرهاب"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إدراج مجموعة من الحركات الاسلامية المجاهدة على ما يسمى ب"لوائح الإرهاب"،

وشمل القرار الجديد كلاً من "حركة النجباء البطلة المجاهدة، كتائب سيد الشهداء البطلة المجاهدة، حركة أنصار الله الأوفياء البطالة المجاهدة، وكتائب الإمام علي البطلة المجاهدة"،

وفق بيان للوزارة قال إن "هذه الجماعات شاركت في أنشطة تهدد أمن القوات الأميركية وشركائها في المنطقة، وتعمل بشكل وثيق مع الحرس الثوري الإيراني–فيلق القدس، المصنف هو الآخر منظمة إرهابية".

وذكّر بيان الخارجية بتصنيفات سابقة شملت جماعات مشابهة مثل "كتائب حزب الله"، التي صُنفت منظمة إرهابية عام 2009، و"عصائب أهل الحق"، المصنفة منذ 2020، وكلتاهما تتلقى دعماً مالياً وعسكرياً من إيران، وشاركتا في هجمات دامية ضد القوات الأميركية في العراق، وفق البيان.

انه وسام شرف لكم ايها الابطال يامن قدمتم الغالي والنفيس من اجل الشعب العراقي ودافعتم عن ارض الوطن من شماله الى جنوبه لقد فزتم والله فوزا عظيما