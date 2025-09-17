النزاهة ضبط مسؤولاً في التربية متلبساً بسرقة وبيع كتب "مناهج دراسية"في صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن تمكن ملاكاتها في مُحافظة صلاح الدين من ضبط مسؤولٍ في مُديريَّـة تربية المُحافظة مُتلبّساً بسرقة كتب "مناهج دراسيَّة" وبيعها وتسلُّم مبالغها.

وقالت الهيئة في بيان ان "ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين وبموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، وبعد ورود معلوماتٍ عن قيام مدير شعبة في مُديريَّـة التربية بسرقة كتبٍ منهجيَّةٍ" طبعة جديدة" من مخازن المُديريَّـة وبيعها في الأسواق المحليَّـة، قام الفريق قام بأعمال المُتابعة والرصد للمُتَّهم والتأكُّد من اتفاقه على بيع الكتب"، لافتةً إلى أنَّ "الفريق تمكَّن من رصد عمليَّة إخراج الكتب من المخازن لغاية وصولها إلى محل سكن المُتَّهم، وتمَّ ضبطه أثناء تسلُّم الدفعة الأولى من قيمة المبلغ الكليّ الذي تمَّ به بيع (22) كارتون تحتوي كلُّ واحدةٍ منها على (75 – 130) كتاباً تعود لمراحل دراسيَّةٍ مُختلفةٍ".

وتابعت انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه رفقة المُتَّهم أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر بدوره توقيفه وفقاً لأحكام المادة (11/444) من قانون العقوبات التي تنصُّ على إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس على من يقترف السرقة لشيءٍ مملوكٍ للدولة أو إحدى المُؤسَّسات العامَّة أو إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيبٍ".