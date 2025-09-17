الأخبار

الموارد المائية: السدود والخزانات جاهزة لاستقبال الأمطار وتشكيل غرف عمليات استعداداً للشتاء


أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن وضع خطة لمعالجة العوائق بنهري دجلة والفرات وتوجيه السيول نحو الأهوار لإنعاشها، وفيما بينت أن السدود والخزانات جاهزة لاستقبال موجات الأمطار والسيول، أكدت أن العراق قادر على استيعاب أي موجات مطرية من دول المنبع أو الداخل، حيث ذكر مدير عام المشاريع في وزارة الموارد المائية، غزوان السهلاني للوكالة الرسمية، إن "وزارة الموارد المائية والهيئة العامة للتشغيل، وبقية تشكيلات الوزارة الأخرى، جاهزة لاستقبال موسم الشتاء"، لافتاً إلى أن "جميع الخزانات والسدود فيها فراغ خزني كبير قابل لاستقبال أي موجات ترد من دول المنبع (تركيا، سوريا، إيران)، إذ إن خزان الموصل يتمتع بفراغ خزني كبير، وكذلك سد حديثة ومنخفض الثرثار، فضلاً عن سدود دوكان ودربندخان وحمرين، وبحيرتي الرزازة والحبانية، جميعها تحتوي على فراغات خزنية كبيرة، ما يجعل الوزارة مستعدة لاستقبال أي موجات مطرية وسيول سواء كانت من شمال العراق أو من المناطق الشرقية، ويمكن أيضاً توجيهها نحو الأهوار للاستفادة منها بإنعاشها كونها تعاني من قلة كميات المياه".

وأضاف، أن "الوزارة سنوياً لديها استعدادات لموسم الشتاء، حيث تشكل غرف عمل وتوجه مديريات الموارد المائية في جميع المحافظات للاستطلاع على المناطق الضعيفة لتتم إدامتها وصيانتها تحسباً لارتفاع أي منسوب في نهري دجلة والفرات"، مشيراً إلى أن "وزارة الموارد المائية وبتشكيلاتها المختلفة لديها القدرة على الاستيعاب سواء كانت الموجات من داخل العراق أو خارجه".

كذلك أكد السهلاني أن "الهيئة العامة للسدود والخزانات معنية بصيانة السدود، ورغم قلة التخصيصات المالية والسيولة إلا أن أعمال الصيانة مستمرة، ولم يُؤشر أي خلل أو موضع ضعف في خزانات وزارة الموارد المائية"، مبيناً أن "هناك سياقاً ثابتاً في الوزارة يتمثل بتشكيل غرفة عمليات في بداية كل موسم شتوي في مركز كل محافظة، تشترك فيها دوائر المحافظة والحكومات المحلية والدفاع المدني والبلديات وجميع تشكيلات وزارة الموارد المائية، لمعالجة أي حالة فيضانية".

وتابع، أن "غرفة العمليات تقوم بمتابعة وتبليغ الوزارات حول وجود عوائق في الأنهار، مثلاً في دجلة والفرات توجد جسور غاطسة أو سواتر ترابية تقوم بها بعض الوزارات، لكن التنسيق مستمر مع جميع الوزارات في بغداد والمحافظات، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية مسبقاً، وإبلاغ الدوائر المعنية برفع أي عائق أو مشيدات أو طرق قد تعيق مجرى المياه في حال حدوث موجات فيضانية، وهذا التنسيق مستمر مع البلديات وأمانة العاصمة والطرق والجسور".

