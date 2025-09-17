الموارد المائية: انخفاض الإيرادات المائية يفاقم الأزمة في العراق

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد الشمال، اليوم الأربعاء، ان الأهوار تأثرت بشكل مباشر نتيجة انخفاض الإيرادات المائية ما ادى الى تراجع مناسيب المياه وانكماش المساحات المغمورة ونزوح عدد من سكان المنطقة، حيث ذكر الشمال، أن المركز الوطني لإنعاش الأهوار يتابع التصاريف والمغذيات المائية بدقة، إلا أن الإمكانات محدودة، حيث لا تتجاوز التصاريف الحالية 40 بالمئة من المعدل الطبيعي والخزين الاستراتيجي لا يزيد عن 8 بالمئة من المخزون الكلي، أي نحو 8 مليارات متر مكعب فقط، بحسب الصحيفة الرسمية.



