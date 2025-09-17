الأخبار

هيئة النزاهة: الحبس الشديد بحق محافظ ديالى الأسبق


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مُحافظ ديالى الأسبق؛ لارتكابه مخالفاتٍ في منح قروضٍ لشراء سيَّاراتٍ بأكثر من 4 مليارات دينارٍ، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن "محكمة جنح بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، على محافظ ديالى الأسبق المدان (عبد الناصر المنتصر بالله) عن جريمة ارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفيَّة، مُبيّنةً أنَّ القرار صدر وفقاً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات".

وأضافت أنَّه "تمَّ تنظيم جزءٍ من أضابير المُقترضين من مصرف الرافدين / بعقوبة؛ لشراء السيَّارات البالغ عددها (287) معاملةً بقيمةٍ تصل إلى (4،371,137,250) ديناراً من قبل ديوان محافظة ديالى وتوزيعها من قبل حماية المحافظ؛ بالرغم من خلوّها من توقيع مسؤول ديوان المحافظة، فضلاً عن وجود تحريفٍ وحكٍّ وتحبيرٍ في استمارات التعاقد، وعدم وجود بصمة الكفيل، وعدم قيام المُقترضين بتسديد الأقساط لمُدَّة عامين".

وتابعت، إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثلين القانونيّين لمصرف الرافدين وديوان المحافظة ومحضر اللجنة التحقيقيَّة والتحقيق الإداري، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، مع إصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدان، والاحتفاظ للجهة المُتضرّرة بحقّ مُراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
