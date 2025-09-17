وزارة العدل: استحداث مديرية تنفيذ الناصرية الثانية في صوب الشامية

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، عن استحداث مديرية تنفيذ الناصرية الثانية في صوب الشامية، حيث ذكر بيان للوزارة، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، وضمن خطط الوزارة الهادفة إلى توسيع نطاق خدماتها العدلية وتقريبها من المواطنين في بغداد والمحافظات استحدثت الوزارة مديرية تنفيذ الناصرية الثانية في صوب الشامية".

كما أوضح مدير عام دائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، خلال حفل الافتتاح، وفقاً للبيان، ان "هذه الخطوة ستسهم في تقليل الزخم عن مديرية تنفيذ الناصرية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير خدمات عدلية متكاملة"، مشيراً إلى أن "المديرية الجديدة تم تجهيزها ببنية تحتية حديثة وقاعات مهيأة لاستقبال المراجعين، بما يضمن انسيابية العمل وتقديم الخدمة وفق معايير تنظيمية عالية".

كذلك بيّن أن "المديرية ستعمل وفق نظام النافذة الواحدة الذي يختصر الوقت والجهد على المراجعين، وأضفاء الشفافية في أنجاز المعاملات العدلية من خلال توحيد الإجراءات الإدارية، مما يعكس توجه وزارة العدل نحو تطوير خدماتها وتحديث بيئتها المؤسسية".

وأضاف، أن "دائرة التنفيذ ماضية في خططها التوسعية الرامية إلى تغطية مختلف المناطق وتطوير بيئتها الخدمية، انسجامًا مع توجهات وزارة العدل نحو تحديث مؤسساتها وتبني الأنظمة الإلكترونية الحديثة في تسيير الأعمال".