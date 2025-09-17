الأخبار

حالة الطقس: انخفاض بدرجات الحرارة ورياح متوسطة الشدة مصحوبة بغيوم متفرقة


أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً بدرجات الحرارة وغيوماً ورياحاً متوسطة الشدة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، منوهاً بأن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 36، أربيل 39، كركوك ونينوى 40، الأنبار 41، صلاح الدين 42، بغداد وديالى وبابل 43، النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وواسط والمثنى 44، والديوانية وميسان وذي قار والبصرة 45".

كذلك أضاف، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والشمالية إلى 30كم/س مُسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".

فيما لفت إلى، أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم العراق"، وتابع، أن "يوم الأحد القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية من العراق".

