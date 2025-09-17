عمليات بغداد: المباشرة بتفتيش 14 منطقة في العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، المباشرة بعملية تفتيش 14 منطقة في العاصمة، حيث ذكرت القيادة، في بيان، أنه "حفاظاً على سلامة المواطنين وبهدف تطبيق الأمن المناطقي، شرعت قيادة عمليات بغداد بممارسات أمنية وبتطويق وتفتيش مناطق (ابو دشير، حي البتول، شهداء العبيدي، الأمين، جرف النداف، الحبيبية، الشعلة، المواصلات، حي التراث، حي الفرات، المگيطيمات، شاخه1/المحمودية، عمشة_بستان حسيبه/الطارمية) بجانبي الكرخ والرصافة".

كذلك أضافت، أن "ذلك يأتي بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ومداهمة أوكار السلاح غير المرخص من خلال تشكيلات فرقتي المشاة (السادسة والسابعة عشرة) والأولى والثانية والخامسة، شرطة اتحادية، بإسناد قيادتي شرطة بغداد الكرخ والرصافة والأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها".