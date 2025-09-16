وزارة الداخلية تنفي استهداف منزل إمام جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي

نفى قسم محاربة الشائعات في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (16 أيلول 2025)، الأنباء التي تم تداولها على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استهداف منزل إمام جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي في حي الغدير بمحافظة النجف الأشرف.

وأكد القسم في بيان أن "هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة"، داعياً المواطنين إلى توخي الدقة والحذر في تداول الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية حصراً للحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة.