بدء إجراءات بيع ممتلكات "ناليا" و"جافي لاند" في السليمانية لسداد ديونها

أعلن مدير دائرة التسجيل العقاري الثانية في السليمانية، كوردو افراسياو، اليوم الثلاثاء (16 أيلول 2025)، عن البدء بعملية بيع الممتلكات التي تم حجزها بالفعل بناءً على طلب الدائرة التنفيذية في السليمانية، ومن المقرر أن يتم بيع 60 عقارًا تابعًا لشركة ناليا وتشافي لاند في مزاد علني لسداد ديونها.

وقال افراسياو في تصريح صحفي ، إنه "بناء على طلب من الدائرة التنفيذية لمحافظة السليمانية، توجهت لجنة بمشاركة ممثلين عن الدائرة التنفيذية ومديرية التسجيل العقاري ومديرية كهرباء السليمانية إلى تشافي لاند".

وأضاف أن "الهدف من الزيارة هو البدء بإجراءات بيع العقارات التي تمت مصادرتها في المزاد العلني"، مشيرا الى أن "ممثلاً عن دائرة الكهرباء شارك أيضا في اللجنة، لأن شافي لاند عليها ديون دائرة الكهرباء".

وبين أنهم "بانتظار إيعاز من الدائرة التنفيذية لتحديد ما إذا كان المزاد سيقام في الدائرة أو في مديرية التسجيل العقاري".

وكان قد أفاد مصدر امني يوم امس الإثنين بأن قوة أمنية استقرت داخل منتجع جافي لاند في السليمانية دون معرفة الأسباب.

وقال المصدر"، إن "قوة أمنية تمركّزت داخل منتجع جافي لاند في السليمانية في إجراء غير مبرر حتى الآن، دون إعلان رسمي عن الأسباب أو الدوافع وراء هذا التمركز".

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، سبب الحجز على ممتلكات "ناليا" و"جافي لاند" في محافظة السليمانية.

وذكر بيان للوزارة، ، انه "وبناءً على قرار المحكمة، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية من قبل مكتب تسجيل العقارات في السليمانية والمكتب التنفيذي في السليمانية، تم حجز ممتلكات (ناليا) و(جافي لاند) مقابل قروض من بنوك تجارية تابعة لوزارة المالية".

وأشار البيان الى، إن "قضية ديون ناليا وجافي لاند هي قضية قانونية، وبعد تسوية الدعوى لصالح وزارتنا واستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضدهم".

وبين، إن "ممتلكات ناليا وجافي لاند مسجلة باسميهما، ووفقًا للقانون، لكل شركة شخصية اعتبارية. لذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة".

وأوضح، ان "تاريخ الحصول على قروض من ناليا وجافي لاند يعود إلى عامي 2010 و2011، حيث كانت فترة سداد القروض عامين فقط، وبعد عدة إنذارات، رفضت الشركتان سداد القروض والفوائد في الوقت المحدد".

وكشف، عن "تغيير (ناليا) و(جافي لاند) ضماناتهما بشكل غير قانوني عدة مرات مقابل قروضهما، وفي المرة الأخيرة، وضعا أربع قطع أرض كضمان للقرض".

وتابع البيان "كان السعر التقديري للأرض أضعاف سعرها الأصلي، بعد جهد كبير وعمل دؤوب، تم تصحيح جميع المخالفات القانونية، وأُغلقت القضية أمام المحكمة، تم تحديد ممتلكات ناليا وجافي لاند (60) عقارًا، جميعها مؤهلة للبيع وفقًا لصور التسجيل".

وقالت مالية كردستان، وفقا للبيان، "استنادًا إلى القانون وقرار المحكمة، فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع الجهات والشركات المدينة لبنوك الوزارة والمتخلفة عن سداد القروض في مواعيدها، ومصادرة ممتلكات المدينين التي تزيد قيمتها على 110 مليارات دينار، وتسجيلها لدى الوزارة، وإعادة ما يزيد على 25 مليار دينار نقدًا إلى الخزينة العامة".