التصويت على إيقاف ومنع الاستثمار في كورنيش الناصرية وخطوة الإمام علي (ع)

أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء (16 أيلول 2025)، عن تصويته بالأغلبية المطلقة على إيقاف ومنع الاستثمار في كورنيش الناصرية وخطوة الإمام علي (ع).

وقال المجلس في بيان أنه "صوّت بالأغلبية المطلقة على إيقاف ومنع الاستثمار في كورنيش الناصرية وكذلك في مقتربات خطوة الإمام علي (ع)".

وأضاف، أن "ذلك جاء للحفاظ على خصوصية هذه المواقع".

ويعد مشروع كورنيش الناصرية شريان مهم للسياحة في محافظة ذي قار حيث يقع على نهر الفرات ويمتد بواقع 4 كيلو متر ابتداءً من جسر الزيتون وانتهاء بجسر السريع بواقع اتجاهين.

فيما تعد خطوة الإمام علي (ع) موقعًا تاريخيًا ودينيًا هامًا في العراق، يجذب الموقع الزوار والمعزين، خاصةً خلال المناسبات الدينية مثل ذكرى استشهاد النبي محمد (صلى الله عليه وآله).