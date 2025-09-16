الحكم بالسجن 6 سنوات على مدان بالترويج لأفكار حزب البعث المقبور

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء (16 أيلول 2025)، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

وقال مجلس القضاء في بيان ، إن "المدان ضبطت بحوزته منشورات في هاتفه تروج لأفكار الحزب المحظور في بغداد".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة الثامنة/ أولاً من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016".