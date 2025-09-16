السوداني يستقبل أمين مجلس الأمن الفدرالي الروسي سيرغي شويغو

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (16 أيلول 2025)، أهمية التعاون والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أمين مجلس الأمن الفدرالي الروسي سيرغي شويغو".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات العراقية الروسية وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

وأشار السوداني وفق البيان الى "أهمية التعاون والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات"، مؤكداً على "ضرورة مساهمة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لتثبيت الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وإنهاء الحرب الظالمة على غزة".

وبين أن "ممارسات وانتهاكات الكيان الصهيوني لا تهدد المنطقة فقط وإنما السلم والأمن الدوليين".

ونقل سيرغي شويغو من جانبه "تحيات الرئيس الروسي الى رئيس مجلس الوزراء، وتأكيده على مشاركة العراق في القمة العربية الروسية المقرر عقدها الشهر المقبل"، مشدداً على "حرص روسيا وسعيها لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات".