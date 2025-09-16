عقد بين الخارجية والاتصالات لتطوير خدمة “تسهيل” لتصديق الوثائق عبر البريد الآمن

وقعت وزارة الخارجية بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، (16 أيلول 2025)، في مقر الخارجية، بهدف تطوير خدمة "تسهيل" الخاصة بتصديق الوثائق عبر البريد الآمن.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن "مراسم التوقيع حضرها وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية، السفير شورش خالد سعيد، ووكيل وزارة الاتصالات للشؤون الفنية، براق عبد القادر عبد الكريم، وبمشاركة ممثلين عن الشركة العامة للبريد والتوفير".

وأضافت، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خططها الاستراتيجية للتحول الرقمي، من خلال اعتماد البرامج والخدمات الإلكترونية الحديثة التي تسهم في تسهيل إجراءات تصديق الوثائق، وتنسجم مع توجهات الحكومة العراقية نحو تبسيط الإجراءات الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأشارت الخارجية إلى، أن "توقيع البروتوكول جاء تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الذي شدد على أهمية تطوير الخدمات الإلكترونية وتوسيع نطاق خدمة (تسهيل)، التي أطلقها بتاريخ 8 أيلول 2025، بهدف توفير خدمات أكثر مرونة وجودة للمواطنين".