الأخبار

عقد بين الخارجية والاتصالات لتطوير خدمة “تسهيل” لتصديق الوثائق عبر البريد الآمن


وقعت وزارة الخارجية بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، (16 أيلول 2025)، في مقر الخارجية، بهدف تطوير خدمة "تسهيل" الخاصة بتصديق الوثائق عبر البريد الآمن.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن "مراسم التوقيع حضرها وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية، السفير شورش خالد سعيد، ووكيل وزارة الاتصالات للشؤون الفنية، براق عبد القادر عبد الكريم، وبمشاركة ممثلين عن الشركة العامة للبريد والتوفير".

وأضافت، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خططها الاستراتيجية للتحول الرقمي، من خلال اعتماد البرامج والخدمات الإلكترونية الحديثة التي تسهم في تسهيل إجراءات تصديق الوثائق، وتنسجم مع توجهات الحكومة العراقية نحو تبسيط الإجراءات الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأشارت الخارجية إلى، أن "توقيع البروتوكول جاء تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الذي شدد على أهمية تطوير الخدمات الإلكترونية وتوسيع نطاق خدمة (تسهيل)، التي أطلقها بتاريخ 8 أيلول 2025، بهدف توفير خدمات أكثر مرونة وجودة للمواطنين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحكم بالسجن 6 سنوات على مدان بالترويج لأفكار حزب البعث المقبور
السوداني يستقبل أمين مجلس الأمن الفدرالي الروسي سيرغي شويغو
المفوضية تصادق على أهلية 8 مرشحين للانتخابات وتلزم الإدارة الانتخابية بالتنفيذ
عقد بين الخارجية والاتصالات لتطوير خدمة “تسهيل” لتصديق الوثائق عبر البريد الآمن
أشخاص يعتدون على طبيب اسنان في المقدادية
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع روسيا لتعزيز التعاون في مجالات العمل والحماية الاجتماعية
القبض على رؤوس جماعة القربان الارهابية المضلة في العراق
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
الطيران العراقي يدمر وكراً للإرهابيين في وادي الشاي بكركوك
انتحار منتسب في وزارة الدفاع داخل المنطقة الخضراء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك