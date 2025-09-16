أشخاص يعتدون على طبيب اسنان في المقدادية

أفاد مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء (16 أيلول 2025)، بتعرض مدير مركز لطب الأسنان في قضاء المقدادية شمال شرق ديالى إلى اعتداء بالعصي داخل عيادته الخاصة.

وأوضح المصدر أن "مجموعة أشخاص هاجموا المدير وانهالوا عليه بالضرب المبرح، ما تسبب بإصابته بكدمات وكسور استدعت نقله على وجه السرعة إلى ردهة الطوارئ لتلقي العلاج"، مؤكدا أن حالته مستقرة".

وأشار إلى أن "لجنة تحقيق شُكّلت لكشف ملابسات الحادث، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاً موسعاً لتحديد دوافع الاعتداء وهوية المتورطين"، مرجحا أن "تكون وراء الحادث أسباب جنائية بانتظار اتضاح الصورة الكاملة خلال الساعات المقبلة".