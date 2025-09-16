العراق يوقع مذكرة تفاهم مع روسيا لتعزيز التعاون في مجالات العمل والحماية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء (16 أيلول 2025)، عن توقيع وزير العمل مذكرة تفاهم مع روسيا لتعزيز التعاون في مجالات العمل والحماية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي وقع مذكرة تفاهم مع وزير العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية أنطون أوليغوفيتش كوتياكوف".

وأكد الاسدي وفق البيان أن "حضور العراق إلى موسكو يأتي تعبيراً عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والسعي لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل والحماية الاجتماعية".

وأوضح الأسدي أن "المباحثات مع الجانب الروسي تناولت مجالات متعددة أبرزها الحماية الاجتماعية، والصحة والسلامة المهنية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في قضايا العمل والتشغيل ومكافحة الفقر"، مبيناً أن "روسيا تمتلك تجارب ناجحة في هذه الميادين، يمكن للعراق الاستفادة منها عبر تبادل الخبرات".

وأضاف أن "مذكرة التفاهم الموقعة ستكون الركيزة الأساسية لتطوير التعاون الثنائي، والانطلاق نحو شراكة أوسع تشمل رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، لافتاً إلى أن "العراق يتطلع لحضور مؤتمرات أخرى ناجحة تقودها روسيا، فيما اكد دعم العراق لمواقف روسيا في كل ما يتعلق بملفات العمل والحماية الاجتماعية وحقوق ذوي الإعاقة، فضلاً عن التنسيق القائم بين الوزارتين في إطار منظمة العمل الدولية".

واوضح وزير العمل والحماية الاجتماعية الروسي من جانبه، أن "المؤتمر يشكل منصة دولية مهمة لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات والمذكرات بين الدول في مجالات الحماية الاجتماعية والسلامة المهنية"، مشيراً إلى أن "المذكرة تمثل أساساً لتعاون مستقبلي وتوسيع آفاق الشراكة بين العراق وروسيا".

واضاف أن "محادثاته مع نظيره العراقي تناولت قضايا رئيسة للتعاون، من بينها مكافحة الفقر، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتطوير معايير الصحة والسلامة المهنية، وتوفير فرص العمل، وإدخال التقنيات الحديثة في قطاعات العمل في العراق".