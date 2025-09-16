الطيران العراقي يدمر وكراً للإرهابيين في وادي الشاي بكركوك

أفادت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، (16 أيلول 2025)، بأن طائرات F-16 العراقية نفذت ضربة جوية دقيقة استهدفت وكراً مهماً لعصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك.

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني ان "العملية النوعية جاءت بجهد استخباري مميز، حيث استندت إلى معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".

وأشار الى، ان "الضربة الجوية أسفرت عن تدمير الوكر بالكامل، والقضاء على جميع العناصر الإرهابية التي كانت بداخله، في إطار الجهود المستمرة لقطعاتنا الأمنية لملاحقة فلول الإرهابيين المنهزمة".