استرداد مدير سابق في بلدية سامراء من سلطنة عمان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تمكُّنها من استرداد مدير سابق في بلديَّة سامراء من سلطنة عُمان الشقيقة، مُبيّنةً أن المطلوب الهارب أدين بالإهمال والتقصير في أداء واجباته الوظيفيَّة.

وأفادت الهيئة في بيان بأنَّ "جهود دائرة الاسترداد فيها، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجيَّة ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة (الإنتربول) والسفارة العراقيَّة في مسقط وبالتنسيق مع السلطات العُمانيَّة، أسفرت عن استرداد المُدان الهارب (أحمد عبد اللطيف حميد السامرائي)، بعد صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء بحقه من الإنتربول، وإذاعة بحثٍ من مجلس وزراء الداخليَّة العرب".

وتابعت أنَّ "المُدان، الذي كان يعمل مديراً لقسم الأراضي في بلديَّة سامراء سابقاً، أقدم في العام ٢٠١٣ على رفع معاملات طلبات تخصيص قطع أراضٍ لمُوظَّفي البلديَّة من دون مراعاة المُفاضلة؛ الأمر الذي تسبَّب بحرمان مُوظَّفين مستحقين".

وأضافت الهيئة إنَّ "محكمة الجنح في صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمدَّة أربع سنوات؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩ )، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته".