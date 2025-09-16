الأخبار

استرداد مدير سابق في بلدية سامراء من سلطنة عمان


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تمكُّنها من استرداد مدير سابق في بلديَّة سامراء من سلطنة عُمان الشقيقة، مُبيّنةً أن المطلوب الهارب أدين بالإهمال والتقصير في أداء واجباته الوظيفيَّة.

وأفادت الهيئة في بيان بأنَّ "جهود دائرة الاسترداد فيها، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجيَّة ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة (الإنتربول) والسفارة العراقيَّة في مسقط وبالتنسيق مع السلطات العُمانيَّة، أسفرت عن استرداد المُدان الهارب (أحمد عبد اللطيف حميد السامرائي)، بعد صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء بحقه من الإنتربول، وإذاعة بحثٍ من مجلس وزراء الداخليَّة العرب".

وتابعت أنَّ "المُدان، الذي كان يعمل مديراً لقسم الأراضي في بلديَّة سامراء سابقاً، أقدم في العام ٢٠١٣ على رفع معاملات طلبات تخصيص قطع أراضٍ لمُوظَّفي البلديَّة من دون مراعاة المُفاضلة؛ الأمر الذي تسبَّب بحرمان مُوظَّفين مستحقين".

وأضافت الهيئة إنَّ "محكمة الجنح في صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمدَّة أربع سنوات؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩ )، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استرداد مدير سابق في بلدية سامراء من سلطنة عمان
رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون مع روسيا
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته لهذا اليوم
محكمة جنايات الكرخ: الإعدام بحق إرهابي أقدم على قتل 5 مواطنين في الأنبار
مستشار الأمن القومي: الحكومة جادة بتطوير العلاقات الأمنية والاستراتيجية مع روسيا
مجلس القضاء: المعلومات المتداولة عن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي غير صحيحة
العراق يطلق خطة الاستثمار المناخي الوطني
حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الجمعة
عبد الكريم خلف : إسرائيل عصابة منفلتة تمارس الإرهاب المنظم بدعم أميركي
أمير الموسوي ينتقد مخرجات قمة الدوحة لانها اعطت الضوء الاخضر لاسرائيل لمزيد من العدوان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك