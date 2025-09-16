الأخبار

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون مع روسيا


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية توسيع آفاق التعاون مع روسيا، حيث ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي لروسيا الاتحادية سيرغي شويغو والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، الذي حضره مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بحث العلاقات بين العراق وروسيا الاتحادية والسبل الكفيلة بتطويرها وبما يحقق تطلعات البلدين في التقدم والرفاه"، لافتة إلى أن "اللقاء تناول موقف العراق الرافض للاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين في قطاع غزة ودول المنطقة".

ورحب رئيس الجمهورية، بحسب البيان، بـ "الوفد وحمله تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مؤكدا "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية وتبادل الخبرات والمعلومات الاستخبارية ومكافحة الإرهاب وبما يرسخ أسس الاستقرار والأمان في البلدين والمنطقة".

كذلك أكد الرئيس "ضرورة بلورة موقف دولي لمواجهة وإيقاف جميع أنواع الانتهاكات ضد المدنيين الأبرياء ومنح أبناء الشعب الفلسطيني حقوقهم في إنشاء دولتهم المستقلة"، مثمنا "الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية".

بالمقابل، أكد سيرغي شويغو "رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

