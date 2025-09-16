محكمة جنايات الكرخ: الإعدام بحق إرهابي أقدم على قتل 5 مواطنين في الأنبار

أصدرت محكمة جنايات الكرخ،اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة قتل خمسة مواطنين في محافظة الأنبار، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أن " الإرهابي والذي ينتمي إلى كيان داعش الإرهابي وبالاشتراك مع مجموعته الإرهابية، أقدم على هذه الجريمة عام 2024 بهدف بث الرعب بين المواطنين تحقيقاً لغايات إرهابية".

وأضاف ،أن "الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 و3 و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".