العراق يطلق خطة الاستثمار المناخي الوطني


أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، إطلاق خطة الاستثمار المناخي الوطني ( CIP ) بمرحلتها الأولى وللسنوات (2025 – 2030 ) بمساراتها الخمسة ( الطاقة / والطاقة المتجددة، الزراعة ، الصناعة ، المياه ، والابتكارات والإبداعات)، فيما أشارت إلى أن كلفة مشاريع تلك الخطة تتراوح بين (1،3 – 3،3) مليارات دولار، حيث ذكر بيان للهيئة، أنها "نظمت ورشة عمل تعريفية عن مشروع خطة الاستثمار المناخي الوطني (CIP) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة (U N D P ) وبمشاركة واسعة من قبل الهيئات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ووزارة البيئة ، إضافة إلى نخبة من الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية والمستثمرين".

كما أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، في كلمة له خلال الورشة، أن "مشروع خطة الاستثمار المناخي الوطني (CIP) يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة العراقية لمواجهة تحديات التغير المناخي، مشيرًا إلى أن انعكاساته أصبحت واضحة على الموارد المائية والزراعية والبيئة الطبيعية".

وأشار الى "استعداد الهيئة التي تعد المظلة الراعية لمبادرات الاستثمار المناخي في العراق بالتعاون مع جميع الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية ومع البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات من خلال توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص".

وأضاف، أن "حجم الاستثمارات الأجنبية وصل إلى نحو (64) مليار دولار والمحلي نحو (36.8) مليار دولار بمجموع يتجاوز (102) مليار دولار خلال عامين ونصف العام".

كذلك أعلن مكية "انطلاق المرحلة الأولى ( CIP / Phase 1) بمساراتها الخمسة ( الطاقة / والطاقة المتجددة، الزراعة ، الصناعة ، المياه ، والابتكارات والإبداعات) لمشروع خطة الاستثمار المناخي الوطني للسنوات ( 2025 - 2030 ) والتي ستنفذ من خلال تمويل صناديق المناخ الأخضر (GCF) وبمبلغ يتراوح بين (1،3 – 3،3) مليارات دولار و مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في إطار عملي واستراتيجي لتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الخضراء والمستدامة".

وأوضح، أن "هذه الخطة ليست مجرد وثيقة بل هي خارطة طريق وضعتها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة بشكل متوازن تخدم جميع محافظات العراق".

ولفت إلى، أن "الهيئة عملت على تشكيل لجنة لمتابعة خطة الاستثمار المناخي للمرحلة الأولى ورصد المعوقات التي تواجه عملية التنفيذ ، وحالياً يجري العمل على إعداد المرحلة الثانية للمشروع للسنوات (2031- 2050 ) CIP / Phase 2) ) والتي سيتم التركز على مشاريع المناخ الأخضر في قطاعات (الصناعة ، الزراعة ، النقل ، والطاقة)".

بالمقابل، استعرض مدير محفظة المناخ والبيئة والطاقة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، مامنور رشيد "تفاصيل الخطة وآليات التمويل المناخي"، مشيراً إلى "التزامات العراق الدولية في مجال المناخ، والتزام العراق ببروتوكول مونتريال (1987) للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون، وانضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، إضافة إلى مشاركته في تحالف المناخ والهواء النظيف (CCAC) للحد من ملوثات المناخ قصيرة العمر مثل الميثان والكربون الأسود ، فضلاً عن الالتزام الدولي بإنهاء حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2030 والتعهدات لخفض انبعاث الغازات الدفيئة".

وأضاف البيان، أن "أعمال الورشة استعرضت عروضًا متخصصة قدّمتها وزارة البيئة / مديرية التغيرات المناخية حول آثار التغير المناخي والأولويات الوطنية ومواجهة التغيرات المناخية ، كما جرى استعراض محاور التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار نتيجة تغيرات المناخ ، مركزة على أهمية التحول في مجال الطاقة واستخدام المنتجات الزراعية والغابات ضمن جهود التخفيف".

كما لفت إلى، أن "أعمال الورشة اختتمت بتوصيات عملية تهدف الى تعزيز تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتكثيف التعاون بين جميع الشركاء المحليين والدوليين بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة وفعالية وعقد ورش عمل جديدة لحصر آلية تمويل هذه المشاريع بعد حصر عددها في خطة الاستثمار المناخي للمرحلة الأولى والتي ستتوزع خرائطها بين عموم محافظات العراق".

التعليقات
