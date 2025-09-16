حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الجمعة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من يوم الجمعة المقبلة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم المتفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 36، أربيل 38، نينوى39، كركوك والأنبار 40، ديالى وصلاح الدين 42، بغداد 43، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وواسط والمثنى 44، بابل والديوانية وميسان وذي قار والبصرة 45".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم العراق".

كما لفت إلى، أن "يوم الجمعة القادم سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س في المنطقتين الوسطى والشمالية مُسببة تصاعد الغبار، أما في المنطقة الجنوبية فتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في جميع مناطق العراق، مدى الرؤية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".

فيما ذكر أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً ومغبراً أحياناً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض في عدة درجات في جميع مناطق العراق".