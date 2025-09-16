الأخبار

أمير الموسوي ينتقد مخرجات قمة الدوحة لانها اعطت الضوء الاخضر لاسرائيل لمزيد من العدوان


انتقد المحلل السياسي أمير الموسوي، اليوم الاثنين (15 أيلول 2025)، مخرجات قمة الدوحة، معتبراً أنها لم ترتقِ إلى مستوى التحديات التي تواجه الأمة العربية والإسلامية.

وقال الموسوي في تدوينة إن “القمة كان من الأفضل ألا تُعقد، لأن نتائجها الباهتة والتكرارية ستشجع الكيان الصهيوني على التمادي في اعتداءاته ضد الدول العربية والإسلامية، والاستمرار في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة”.

وأضاف، أن “هيبة عدم انعقاد القمة كانت ستفوق هزيلة انعقادها، حيث أدركت إسرائيل والولايات المتحدة أن غالبية القادة العرب والمسلمين يفتقدون الوزن الحقيقي والتأثير أمام ما وصفه بالجرثومة اللقيطة إسرائيل”.

وكان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في قطر، الاثنين، إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، و"تنسيق الجهود" من أجل تعليق عضويتها بالأمم المتحدة.

وقال البيان الختامي للقمة التي بحثت الهجوم الإسرائيلي ضد حركة حماس في الدوحة: "نرفض بشكل كامل ومطلق التهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا أو أي دولة عربية أو إسلامية"، مؤكدًا على الأمن الجماعي المشترك.

واعتبر البيان أن "العدوان الإسرائيلي على الدوحة يستهدف تقويض الوساطات وإفشال مساعي الحل السياسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني"، معربًا عن "تضامن مطلق مع دولة قطر".

وأكد دعمه جهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف الحرب في غزة، مُشيرًا إلى أن "استمرار ممارسات إسرائيل العدوانية يقوض أي فرص للسلام بالمنطقة".

كما دعا البيان الختامي للقمة إلى "تعليق تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر"، والتأكيد على إدانة "أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
