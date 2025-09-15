الحشد الشعبي يقتحم صحراء غربي الرمادي اثر تهديدات ارهابية

افاد ضابط استخبارات لواء 57 للحشد الشعبي بمحافظة الانبار المقدم عايد عبدالله الجغيفي، الاثنين، بان قوة من الحشد الشعبي شرعت بعملية اقتحام مناطق صحراء غربي مدينة الرمادي اثر تهديدات ارهابية.

وقال الجغيفي في تصريح ل /المعلومة/، ان "قوة من الحشد الشعبي شرعت بعملية اقتحام مناطق صحراء الجزيرة غربي مدينة الرمادي، لتطهيرها من خطر بقايا التنظيم الارهابي واسلحته غير المنفلقة".

واضاف ان "قوات من الحشد الشعبي انتشرت وبشكل مكثف على المناطق المستهدفة لمنع حالات التسلل باتجاه القاطع الغربي للمحافظة".

وبين ان "قوات الحشد الشعبي سيرت دوريات ثابتة ومتحركة للحيلولة دون وقوع اي خرق امني"، مؤكدا ان "القوة تمكنت من تدمير عدد من الانفاق والمضافات السرية والاستيلاء على اسلحة متنوعة".

واكد ان "قوات الحشد الشعبي كثفت خلال الفترة الحالية من عمليات ملاحقة بقايا داعش الارهابي في مناطق صحراء الانبار الغربية باتجاه مناطق الشريط الحدودي مع سوريا والسعودية والاردن".