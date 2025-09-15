الأخبار

بعد عام من الجريمة.. الإطاحة بقتلة منتسب في منطقة علي الشرقي بميسان


أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاثنين (15 أيلول 2025)، عن تمكن مفارز مكافحة الإجرام، وبالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية في ميسان وبغداد، من إلقاء القبض على قتلة أحد المنتسبين الذين ارتكبوا جريمتهم العام الماضي في ناحية علي الشرقي شمال المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان أن العملية جاءت بعد جهود استخبارية دقيقة وتتبع فني مكثف لتحركات المتهمين، الذين حاولوا التخفي والهرب إلى العاصمة بغداد.

وأكدت أنه تم اقتياد المتورطين إلى مركز الاحتجاز الأمني، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً، مشيرة إلى استمرار الجهود الأمنية لملاحقة المطلوبين وضبط الجريمة في المحافظة.


