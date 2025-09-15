عشائر الانبار تحذر من زج تيار المدخلية المتطرف في الانتخابات

حذر شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، اليوم الاثنين، من مخاطر زج تيار المدخلية المتطرف في العملية الانتخابية من قبل بعض التحالفات السياسية السنية بهدف تحقيق مكاسب انتخابية.

وقال الشيخ عبد الرحمن الدليمي في تصريح ل /المعلومة/، إن “عشائر الانبار أرسلت رسائل تحذيرية إلى رؤساء التحالفات السنية من استخدام تيار المدخلية المتطرف، داعين القوات الأمنية والحشد الشعبي إلى متابعة ورصد تحركات المتطرفين وفرض أقصى العقوبات بحقهم وبحق الجهات التي تدعمهم”.

وأضاف الدليمي أن “الأخبار المسربة تشير إلى نية رئيس تحالف السيادة المدعو خميس الخنجر استخدام هذا التيار للحصول على مكاسب انتخابية بعد انهيار تحالفه السياسي وفشل مساعيه عقب كشف نواياه وسخط قيادات التحالف لدعمه للجولاني ومجاميعه الإرهابية”.

وأكد الدليمي أن “عشائر الانبار تعلن وقوفها مع الحكومة المركزية، وتطالبها باتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول دعم التطرف وإحالته إلى القضاء بغض النظر عن ميوله الحزبي أو العشائري”