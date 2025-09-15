الإطار التنسيقي يعرب عن "قلقه إزاء تصاعد النبرة الطائفية في بعض الخطابات والتصريحات

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين، (15 أيلول 2025)، على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل في موعدها المحدد.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للإطار، ان الإطار التنسيقي عقد "اجتماعه الدوري، اليوم، في مكتب حيدر العبادي، حيث خُصِّص لبحث الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة، وما تفرضه من استحقاقات وتحديات تستوجب تضافر الجهود الوطنية وتوحيد المواقف".

وتوقف المجتمعون، بحسب البيان "عند مخرجات القمة العربية والإسلامية الطارئة التي عُقدت في الدوحة، مؤكدين على أهمية متابعة الحكومة العراقية لتلك المخرجات، والعمل على تفعيلها في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، للحد من الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ولحشد الدعم الإنساني والسياسي لقضيته العادلة".

وأضاف البيان "كما ناقش الاجتماع ملف الانتخابات المقبلة، وأكد المجتمعون ضرورة الالتزام بإجرائها في موعدها الدستوري، مع توفير الأجواء الملائمة لإنجاحها وضمان شفافيتها ونزاهتها، بما يرسخ ثقة المواطنين ويعزز المسار الديمقراطي".

وفي السياق ذاته، أعرب الإطار التنسيقي عن "قلقه إزاء تصاعد النبرة الطائفية في بعض الخطابات والتصريحات،" محذرًا من "خطورة انعكاساتها على السلم الأهلي ووحدة الصف الوطني" مؤكدًا أن "حماية النسيج الاجتماعي العراقي تظل أولوية وطنية تستدعي مسؤولية مشتركة من جميع القوى السياسية والإعلامية والدينية".

وقدم الاطار التنسيقي التهنئة محسن المندلاوي لاختياره رئيساً للبرلمان الآسيوي - الافريقي.