السوداني يفتتح مشروع تطوير ساحة النسور (الأنفاق والمجسرات)

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،اليوم الإثنين (15أيلول 2025)، مشروع تطوير ساحة النسور (الأنفاق والمجسرات) والطرق المحاذية لها.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن "الأخير افتتح مشروع تطوير ساحة النسور (الانفاق والمجسرات) والطرق المحاذية لها، ضمن الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية".

ويعد المشروع من أبرز مشاريع البنى التحتية في العاصمة بغداد، ويهدف إلى معالجة الاختناقات المرورية وتسهيل انسيابية حركة السير، فضلاً عن تحسين مظهر المدينة الحضاري وتطوير شبكات الطرق الحيوية.