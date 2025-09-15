شرطة الكرخ تلقي القبض على شخص اطلق النار خلال حفل زفاف

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، اليوم الاثنين، (15 أيلول 2025)، عن إلقاء القبض على شخص قام بإطلاق عيارات نارية خلال حفل زفاف بعد رصده في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت شرطة الكرخ في بيان إن: "قوة من قسم شرطة الصالحية، بالاشتراك مع فوج طوارئ الكرخ الثاني واستخبارات الفوج، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم".

وأضافت، أن "عملية القبض تمت، وبعد متابعة دقيقة وجمع المعلومات عن المتهم، تم التوصل إليه ونصب كمين محكم أدى إلى إلقاء القبض عليه".

وأشارت إلى أنه "تم تسليم المتهم إلى مركز الشرطة أصولياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وأكدت قيادة شرطة بغداد الكرخ استمرارها في متابعة ورصد الحالات المشابهة، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يحاول العبث بأمن المواطنين وإثارة الفوضى.