أمن الحشد يعتقل متهماً بعد اعتدائه على صورة لقادة النصر

أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، (15 أيلول 2025)، عن إلقاء القبض على شخص أقدم على تمزيق صورة لقادة النصر.

وذكرت المديرية، في بيان أن "مفارز مديرية التحقيقات والأمن الوقائي تمكنت من ضبط المتهم بالجرم المشهود، أثناء قيامه بتمزيق صورة تعود لقادة النصر".

وأكدت أنه "تمت إحالة المتهم مباشرةً إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه"، مشددة على أن "مثل هذه التصرفات الفردية لا تمثل السلوك العام للمواطنين".

ودعت مديرية أمن الحشد "المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي" مؤكدة "استمرارها في أداء مهامها لحفظ الأمن والاستقرار وصون مقدرات الوطن ورموزه".