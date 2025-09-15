الكسف عن وجود ثلاثين الفا من شهادات الوفاة المزورة في مؤسسة شهداء الانبار

كشف مدير مديرية شهداء الانبار ، رهيب حميد الهايس، اليوم الاثنين، أن رئاسة الوزراء ومؤسسة الشهداء أوقفت نحو 30 ألف قيد من المستفيدين من رواتب المتضررين جراء العمليات الإرهابية.

وقال الهايس في تصريح لـ/المعلومة/، إن "عمليات فلترة شملت المتقدمين للحصول على رواتب تقاعدية، وأسفرت عن إيقاف 30 ألف قيد لحين التأكد من صحتها، بعد الكشف عن وجود مئات شهادات وفاة مزورة".

وأضاف أن "اللجنة المختصة في بغداد أوقفت الرواتب لحين الانتهاء من فلترة القيود وكشف المتورطين بعمليات التزوير والتلاعب بشهادات الوفاة"، لافتا إلى أن "هذه العمليات أثرت سلبًا على المعاملات القانونية المستوفية للشروط".

وأكد الهايس أن "التلاعب من قبل عناصر إرهابية في قيود شهداء وجرحى العمليات الحربية والإرهابية كان له أثر سلبي على سير الإجراءات القانونية للحصول على الرواتب"، داعيا إلى "ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين".