النائب ياسر الحسيني : مخرجات القمم العربية بلا قيمة بسبب العمالة

أعرب النائب ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، عن تشاؤمه من نتائج القمة العربية المرتقبة، مؤكداً أن التجارب السابقة أثبتت أن قرارات القمم غالباً ما تكون بلا أثر واقعي.

وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “المخرجات العربية اعتدنا أن تولد ميتة، لأنها تفتقد الزخم الحقيقي للتطبيق على أرض الواقع”، مبيناً أن “الكثير من الأنظمة العربية لديها اتفاقيات مباشرة مع الجانب الصهيوني والأمريكي، ما يجعل الالتزام بمقررات القمم أمراً غير واقعي”.

وأضاف، أن “المواطن العربي لم يلمس في العقود الماضية أي تغيير نوعي من اجتماعات القادة العرب، بل بقيت القرارات مجرد حبر على ورق لا تتجاوز قاعات المؤتمرات”.

وتتزامن القمة العربية الحالية مع تصاعد الأزمات في المنطقة، ما يضعها أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على تحويل قراراتها إلى خطوات عملية تلامس هموم الشعوب.