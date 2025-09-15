اعتقال العقل المدبر لجريمة قتل عشرينية في صلاح الدين.. صلة قرابة وراء الفاجعة

كشف مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين (15 أيلول 2025)، عن ملابسات جريمة أثارت الرأي العام في منطقة الشهامة واعتقال العقل المدبر لها.

وقال المصدر إن "فريقاً أمنياً مشتركاً نجح في الوصول إلى العقل المدبر لجريمة قتل امرأة عشرينية بدافع جنائي في منطقة الشهامة شرق تكريت، وذلك بعد ساعات من ارتكاب الجريمة".

وأضاف أن "المعتقل يرتبط بصلة قرابة مع المجني عليها، وتم نقله إلى أحد المراكز الأمنية لاستكمال التحقيقات معه"، مبيناً أن "جميع الأدلة والشهادات تؤكد ضلوعه في تنفيذ الجريمة".

ونفى المصدر أن "تكون الجريمة بفعل إرهابي، مؤكداً أنها جنائية بحتة"، مشيراً إلى أن "اعتقال المتورط الرئيسي حسم ملابسات القضية وكشف حيثياتها بشكل كامل".