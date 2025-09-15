السوداني والرئيس الإيراني يؤكدان على مبدأ الدبلوماسية وعدم توسع دائرة الصراع

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، (15 أيلول 2025)، خلال لقائهما في الدوحة، على أهمية توحيد مواقف الدول الإسلامية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وشدّد الجانبان بحسب وسائل اعلام إيرانية، على "ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لوقف هذه الانتهاكات ومنع تكرارها، بدل الاكتفاء بعقد الاجتماعات وإصدار البيانات".

ودعا الرئيس الإيراني إلى أن يعمل المسلمون كـ"يد واحدة" لردع الجرائم الصهيونية، فيما أكد السوداني أن الجهود السياسية ينبغي أن تُترجم إلى مواقف فاعلة على أرض الواقع.

وانطلقت القمة العربية الإسلامية، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الرد على الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية.