رئيس الوزراء وولي العهد السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية المشتركة

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الإثنين، العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية المشتركة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على عزم البلدين مواصلة التنسيق والتشاور مع بقية الدول الشقيقة والصديقة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والعمل على تطبيق مخرجات القمة العربية في بغداد والقمّة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، ودعم استقرار دول المنطقة والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها".

وتابع ان "اللقاء تناول بحث سبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، والارتقاء بالشراكة الثنائية نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة في جميع المجالات، إضافة إلى استعراض ملفات التعاون المشترك وتناميه بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين".