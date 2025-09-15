إعادة فتح شارع مغلق منذ 20 عاما وسط بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الاثنين، عن إعادة فتح شارع مغلق منذ أكثر من 20 عاماً في الشورجة وسط بغداد.

وقالت القيادة في بيان انه "بالتنسيق مع دائرة بلدية الرصافة/ قسم التجاوزات، أعادت قيادة شرطة بغداد الرصافة فتح أحد الشوارع الحيوية المغلقة منذ أكثر من عشرين عاماً، الواقع في منطقة الشورجة بمحاذاة عمارة الرصافي".

وأكدت القيادة أن "هذا الإنجاز يأتي ضمن الجهود المستمرة لإزالة التجاوزات، وفتح الشوارع المغلقة، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين، وتنشيط الحركة التجارية داخل المناطق الحيوية في قلب العاصمة بغداد، ولا سيما في الأسواق القديمة والمزدحمة مثل منطقة الشورجة".