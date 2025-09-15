أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاثنين، عن احباط تهريب 177 بطاقة مصرفية بمطار البصرة.

وقالت القيادة في بيان انه "استمراراً لجهود قيادة قوات الحدود في إحباط محاولات تهريب العملة، تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك مطار البصرة الدولي بالاشتراك مع مديرية امن المطار من ضبط متهم في البوابة الرئيسية لمطار البصرة الدولي وبحوزته بطاقات مصرفية (ماستر كارد) عدد (177) بطاقة مختلفة الانواع معدة للتهريب".

وأضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المضبوطات الى الجهات المختصة".