الأخبار

مستشار رئيس الوزراء: خطط لإدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج ضمن استراتيجية التحول الرقمي


صرّح مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم عدنان السراج، اليوم الاثنين، عن خطط لإدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج ضمن استراتيجية التحول الرقمي في البلاد، حيث ذكر السراج للوكالة الرسمية، إن "وزارة التربية تعمل حالياً بالتنسيق معنا على تكييف المناهج مع التطور الرقمي ومتطلبات الأمن السيبراني"، مشيراً إلى أن "هناك تحركات رسمية لإدخال منهاج الذكاء الاصطناعي إلى المدارس العراقية ضمن استراتيجية التحول الرقمي".

وأكد أن"الخطط تتجه إلى إعداد مناهج مبسّطة للمرحلتين المتوسطة والإعدادية، لتجريبها في مدارس نموذجية خلال العامين الدراسيين 2026 – 2027، قبل التعميم على نطاق واسع".

كما أوضح السراج أن "وزارة التربية أنهت تدريب عدد من المعلمين والكوادر التربوية على الذكاء الاصطناعي والتعليم المدمج، بما يشير إلى تجهيز الكوادر لبدء التطبيق".

فيما لفت السراج إلى، أن "المعلومات المتاحة تتضمن: تجربة أولية وإعداد مساقات في الجامعات لتخصصات الذكاء الاصطناعي، الحاسوب، وعلوم البيانات، ومشاريع تجريبية صغيرة، مثل نوادي الروبوتات والذكاء الاصطناعي في بعض المناطق، تُستخدم كوحدات لبناء الخبرة والتجربة، وتدريب المعلمين على مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتعليم المدمج، وتشكيل إطار وطني للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى لجنة عليا للذكاء الاصطناعي في مكتب رئيس الوزراء، بمشاركة خبرات محلية ودولية".

مستشار رئيس الوزراء: خطط لإدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج ضمن استراتيجية التحول الرقمي
