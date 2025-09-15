وزير الإعمار: جميع منتسبي وزارة الدفاع مشمولون بتوزيع الأراضي

أعلن وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، أن جميع منتسبي وزارة الدفاع مشمولون بتوزيع الأراضي، مشيراً الى أن منطقة النهروان واعدة وتتضمن تطويراً كبيراً جداً، إذ ذكر ريكاني في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدفاع، ثابت العباسي، بمقر وزارة الدفاع، إن "وزارة الدفاع وعلى رأسها الوزير ثابت العباسي عمل على ملف توزيع الأراضي بين المنتسبين، والذي يعد من الملفات المعقدة نوعا ما، إلا ان الوزارة استطاعت ان تحصل على الأراضي لتوزيعها بين منتسبيها"، موضحا ان "جميع منتسبي وزارة الدفاع مشمولون بالأراضي ولن يحرم أي أحد منهم في كل محافظات العراق".

وأضاف ريكاني ان "قرار مجلس الوزراء صدر بخصوص آليات توزيع الأراضي في جميع أنحاء العراق والذي يمنع توزيع أراضٍ غير مطورة"، مشيرا الى انه "يتم الان توفير البنى التحتية ومن ثم توزيع الأراضي".

كما أوضح ان "المنطقة المشمولة بالأراضي في مدينة بغداد تجري عليها الان عمليات تطوير كبيرة"، موضحا ان "منطقة النهروان هي منطقة واعدة وتتضمن تطويراً كبيراً جداً يشمل عدة مدن، ثلاث منها تبنيها وزارة الإعمار بالاضافة إلى مدينة الفرسان"، كذلك ذكر "أننا الان في طريقنا إلى مدينة أخرى لمنتسبي وزارة الداخلية".