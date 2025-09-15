رئيس الجهاز المركزي: ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات اللازمة للتحول الإلكتروني

أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد عبد، اليوم الاثنين، ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة للتحول الإلكتروني، حيث ذكر بيان للجهاز المركزي، أن "رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد عبد، ترأس اليوم، اجتماعًا مهمًا بمقر الجهاز في العاصمة بغداد، بحضور مدير عام دائرة الخدمات الفنية والإدارية عمر عادل محي، ومدير عام دائرة السيطرة النوعية مشتاق معين محمد، ومعاون مدير عام دائرة التقييس مصطفى سعد خزعل، وعدد من مدراء الأقسام في الجهاز".

وأضاف، أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة آليات تفعيل الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، كما تم التأكيد على أهمية التحول الرقمي في إنجاز المهام اليومية بسرعة وكفاءة أعلى، فضلاً عن تقليل الوقت والجهد المبذولين في التعاملات الإدارية".

كذلك أكد رئيس الجهاز أن "هذا التوجه يسهم بشكل فاعل في الحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي، ويعزز من كفاءة العمل المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين"، مشددًا على "ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة للتحول الإلكتروني وتوفير البنية التحتية والتقنية الداعمة لذلك".