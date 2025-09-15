الإعلام الحكومي: الاستعداد لإطلاق منصة أبجد لمتابعة أداء الطلبة في المدارس الذكية

أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، عن قرب إطلاق منصة (أبجد) لمتابعة أداء الطلبة في المدارس الذكية، فيما أشار الى خارطة توزيع المدارس الذكية البالغ عددها 50 مدرسة في المحافظات، حيث ذكر المتحدث باسم الفريق، حيدر مجيد لوكالة الرسمية، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستمرة في تأثيث وتجهيز المدارس الذكية، البالغ عددها (50) مدرسة موزعة بين بغداد والمحافظات".

وأضاف، أن "المهندسين من حملة الشهادات العليا والعشرة الأوائل من ملاكات الأمانة العامة لمجلس الوزراء يشرفون على عملية نصب وتشغيل وإدامة الأجهزة، والتي تشمل الشاشات الذكية التفاعلية وملحقاتها، فضلاً عن منظومات الألواح الشمسية لكل واحدة من المدارس الخمسين".

وتابع: "كما باشرت هذه الملاكات بتدريب (600) من الكوادر التدريسية على طرق تفعيل وتشغيل الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى تدريب كوادر مديريات التربية في المحافظات على صيانة هذه الأجهزة".

وفي ذات الصدد، أوضح مجيد أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستعد لإطلاق منصة (أبجد)، المعنية بالتفاعل مع الأجهزة اللوحية للطلبة، والتي تسهم في مواكبة المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية، كما تتيح لأولياء أمور الطلبة متابعة جميع تفاصيل أبنائهم، كالحضور، والتفاعل مع المناهج، والدرجات، والسلوك".

فيما لفت إلى، أن "المدارس الذكية تتوزع بين المحافظات كالآتي: بغداد (8) مدارس، كربلاء المقدسة (3)، ذي قار (4)، النجف الأشرف (3)، البصرة (5)، ميسان (3)، واسط (2)، المثنى (2)، الديوانية (3)، بابل (2)، الأنبار (3)، ديالى (2)، صلاح الدين (3)، كركوك (3)، نينوى (4)".